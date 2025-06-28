Казахстанская спортсменка вошла в число кандидатов в комиссию МОК на Олимпиаду-2026
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Международный Олимпийский комитет объявил список из 11 спортсменов, претендующих на два места в Комиссии спортсменов на Олимпиаде-2026, в числе которых казахстанская фристайлистка, участница трех Олимпийских игр Жанбота Алдбаргенова, передает НОК РК.
Жанбота Алдабергенова была выдвинута НОК Казахстана совместно с Комиссией спортсменов НОК. Стоит отметить, что в этом году свои кандидатуры на участие в выборах подали сотни спортсменов со всего мира. Однако только 11 из них были утверждены Исполкомом МОК и вошли в официальный список. В список кандидатов вошли 8 мужчин и 3 женщины, представляющие 11 стран и 5 видов спорта.
Выборы пройдут с 30 января по 18 февраля 2026 года - в период проведения Олимпийских зимних игр. Голосовать смогут все спортсмены-участники Игр, а результаты будут объявлены 19 февраля, за три дня до церемонии закрытия. По итогам голосования два кандидата, представляющие разные виды спорта и набравшие наибольшее количество голосов, будут избраны в Комиссию сроком на восемь лет и выдвинуты на утверждение в качестве членов МОК.
Комиссия спортсменов МОК играет ключевую роль в защите интересов атлетов и их вовлечении в процессы принятия решений в олимпийском движении. Ее члены участвуют в работе большинства других комиссий МОК, а председатель входит в состав Исполнительного совета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2260401-kazahstanskaya-sportsmenka-voshla-v-chislo-kandidatov-v-komissiyu-mok-na-olimpiadu-2026/
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