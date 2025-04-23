Изменения произошли в Национальном олимпийском комитете Казахстана

Сформирован обновленный состав Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В среду, 23 апреля, состоялась Генеральная Ассамблея НОК РК, на которой был утвержден новый состав Исполнительного комитета. Также участники мероприятия обсудили изменения в Устав организации и приняли новых членов.

В связи с изменениями в руководстве ряда спортивных организаций и другими кадровыми перестановками было принято решение о пересмотре и обновлении состава Исполнительного комитета с целью повышения эффективности и активности его работы.

По итогам Генеральной ассамблеи утверждён обновлённый состав Исполкома:

Вице-президенты:

Серик Жарасбаев – вице-президент по работе с регионами, вице-министр туризма и спорта РК.

Шахмурат Муталип – вице-президент по вопросам международного сотрудничества, президент Казахстанской федерации бокса.

Данияр Абулгазин – вице-президент по летним олимпийским видам спорта, президент Федерации настольного тенниса.

Сакен Мусайбеков – вице-президент по зимним олимпийским видам спорта, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

Гаджи Гаджиев – вице-президент по общим вопросам, президент Федерации тяжелой атлетики.

Представитель Комиссии спортсменов:

Ольга Рыпакова – президент Федерации легкой атлетики.

Кроме того, участники Генеральной ассамблеи утвердили принятие Казахстанского союза фигурного катания в число членов НОК Казахстана.

Отметим, в сентябре 2024 года организация направила официальное обращение с просьбой о признании в статусе самостоятельной Национальной федерации. Ранее фигурное катание развивалось в структуре Казахстанского союза конькобежцев. В ноябре 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил принятие Казахстанского союза фигурного катания в качестве отдельной Федерации, представляющей этот олимпийский вид спорта.

Также принято решение об исключении Казахстанской федерации санного спорта из числа членов НОК Казахстана в связи с отсутствием активной деятельности.

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