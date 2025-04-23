Изменения произошли в Национальном олимпийском комитете Казахстана

Сформирован обновленный состав Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В среду, 23 апреля, состоялась Генеральная Ассамблея НОК РК, на которой был утвержден новый состав Исполнительного комитета. Также участники мероприятия обсудили изменения в Устав организации и приняли новых членов.
В связи с изменениями в руководстве ряда спортивных организаций и другими кадровыми перестановками было принято решение о пересмотре и обновлении состава Исполнительного комитета с целью повышения эффективности и активности его работы.
По итогам Генеральной ассамблеи утверждён обновлённый состав Исполкома:
Вице-президенты:
Серик Жарасбаев – вице-президент по работе с регионами, вице-министр туризма и спорта РК.
Шахмурат Муталип – вице-президент по вопросам международного сотрудничества, президент Казахстанской федерации бокса.
Данияр Абулгазин – вице-президент по летним олимпийским видам спорта, президент Федерации настольного тенниса.
Сакен Мусайбеков – вице-президент по зимним олимпийским видам спорта, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой.
Гаджи Гаджиев – вице-президент по общим вопросам, президент Федерации тяжелой атлетики.
Представитель Комиссии спортсменов:
Ольга Рыпакова – президент Федерации легкой атлетики.
Кроме того, участники Генеральной ассамблеи утвердили принятие Казахстанского союза фигурного катания в число членов НОК Казахстана.
Отметим, в сентябре 2024 года организация направила официальное обращение с просьбой о признании в статусе самостоятельной Национальной федерации. Ранее фигурное катание развивалось в структуре Казахстанского союза конькобежцев. В ноябре 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил принятие Казахстанского союза фигурного катания в качестве отдельной Федерации, представляющей этот олимпийский вид спорта.
Также принято решение об исключении Казахстанской федерации санного спорта из числа членов НОК Казахстана в связи с отсутствием активной деятельности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2238651-v-nacionalnom-olimpiyskom-komitete-kazahstana-proizoshli-izmeneniya/