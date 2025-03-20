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Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве станет первой женщиной-президентом МОК

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Спортивный функционер Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри. Фото: Fabrice Coffrini - Pool/Getty Images

Кирсти Ковентри избрана новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) на 144-й сессии организации, которая проходит в Греции, передает корреспондент NUR.KZ.

Голосование состоялось в четверг. На пост главы МОК претендовали еще шесть кандидатов — Моринари Ватанабэ, Хуан Антонио Самаранч-младший, Себастьян Коу, Давид Лапартьен, Фейсал ибн Хусейн и Йохан Элиаш.

Ковентри стала первой в истории женщиной, занявшей пост президента этой организации. О ее победе в тайном голосовании объявил Томас Бах, чьи полномочия в должности главы МОК официально завершатся 23 июня 2025 года.

Ковентри родилась в Зимбабве и была профессиональной пловчихой. На Олимпиадах 2004 и 2008 годов она выиграла золото на дистанции 200 метров на спине. Также в ее активе три победы на чемпионатах мира.

После Олимпиады-2016 Ковентри ушла из спорта и начала политическую карьеру. Впоследствии она получила пост министра по делам молодежи, спорта, искусств и отдыха Зимбабве.

"Юная девушка, которая много лет назад впервые начала плавать в Зимбабве, и мечтать не могла о таком моменте, — заявила Ковентри о своей победе на выборах. — Я особенно горжусь тем, что я первая женщина и первая представительница Африки на посту президента МОК. Надеюсь, что это голосование вдохновит многих людей.
Спорт обладает непревзойденной силой объединять, вдохновлять и создавать возможности для всех. И я стремлюсь к тому, чтобы мы использовали эту силу в полной мере. Вместе со всей олимпийской семьей, включая наших спортсменов, болельщиков и спонсоров, мы будем развиваться на прочном фундаменте, принимать инновации и отстаивать ценности дружбы, совершенства и уважения".

Бах поздравил Ковентри с победой на выборах и заявил, что "горячо приветствует решение членов МОК". Новый президент была избрана на восьмилетний срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2229872-dvukratnuyu-olimpiyskuyu-chempionku-iz-zimbabve-izbrali-novym-prezidentom-mezhdunarodnogo-olimpiyskogo-komiteta/