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"Обновить казахскую историю": Елдос Сметов объяснил желание выступить на Олимпиаде-2028

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Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: Buda Mendes/Getty Images

Олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов рассказал NUR.KZ, что постарается обновить историю казахстанского спорта на следующих летних Играх, которые в 2028 году примет Лос-Анджелес.

Сметов за карьеру собрал полный комплект олимпийских медалей. В Париже-2024 он выиграл золото, в Рио-2016 — серебро, в Токио-2020 — бронзу.

"Галымжан Жылгелдиев — мой нынешний личный тренер. О нем можно написать целый том книги. То, что он сделал для нас, его мотивация, как он гладил нас по голове, как поддерживал в любых ситуациях, поднимал наш дух, целовал нас в лоб… Это бесценная поддержка для нас. Тренер, который рядом с тобой, который верит в тебя, поднимает твой настрой, следит за твоим состоянием, — это один из тех людей, кто первым ведет тебя к успеху.
Были победы, были поражения, он часто нас ругал. Мы вместе решили продолжить наш путь к новым победам. Мы продолжаем работать над обновлением истории казахского дзюдо, если получится стать двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Лос-Анджелесе. Мое желание снова возродилось, и я вновь стремлюсь к росту. Мы приняли решение продолжить нашу работу по обновлению казахской истории", — заявил Сметов.

В 2028 году спортсмену исполнится 36 лет. Олимпиада в Лос-Анджелесе может стать для него четвертой в карьере.

Полностью интервью с Елдосом Сметовым опубликовано на нашем YouTube-канале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2168334-obnovit-kazahskuyu-istoriyu-eldos-smetov-obyasnil-zhelanie-vystupit-na-olimpiade-2028/

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