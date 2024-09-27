В Национальном олимпийском комитете Казахстана выбрали нового генерального секретаря

В Астане сегодня прошла внеочередная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В заседании высшего органа управления НОК РК приняли участие глава организации Геннадий Головкин, вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев, а также руководители 33 национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Геннадий Головкин отметил достижения отечественных атлетов на Олимпиаде в Париже и подчеркнул, что подготовку к следующим Играм, которые пройдут в Лос-Анжелесе в 2028 году, необходимо начать уже сейчас.

В ходе заседания также был выбран новый генеральный секретарь Национального олимпийского комитета. Геннадием Головкиным была предложена кандидатура Алимжана Акаева, которая в итоге была утверждена единогласно.

Отметим, Алимжан Акаев в течение семи лет возглавлял Департамент международных отношений Национального Олимпийского комитета Казахстана. С февраля 2024 года занимал должность советника президента НОК Казахстана по международным вопросам.

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