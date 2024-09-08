Ольга Рыпакова вошла в Исполком Олимпийского совета Азии

Олимпийская чемпионка и председатель Комиссии спортсменов НОК РК Ольга Рыпакова вошла в состав Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Кандидатура казахстанки была представлена на рассмотрение Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения, которая в данный момент проходит в Дели (Индия).

Участники Ассамблеи единогласно отдали свои голоса в пользу кандидатуры Рыпаковой. Теперь она будет представителем женщин от центральноазиатского региона в Исполнительном комитете ОСА.

Главой исполкома избран кандидат из Индии Раджа Рандхир Сингх. В НОК РК отметили, что основной задачей Исполкома является рассмотрение и принятие важных решений в деятельности Олимпийского совета Азии.

Напомним, в активе Ольги Рыпаковой имеется три олимпийских медали: золото (2012), серебро (2008) и бронза (2016).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.