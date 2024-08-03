Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Олимпиада в Париже: Казахстан – в элите мирового дзюдо

Опубликовано:

Призер Олимпиады по дзюдо Лука Мхеидзе, олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовые призеры Игр
Призер Олимпиады по дзюдо Лука Мхеидзе, олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовые призеры Игр: МОК РК

Олимпиада в Париже при любом итоговом раскладе будет вписана в историю казахстанского дзюдо золотыми буквами.

Впечатляющая победа Елдоса Сметова, планомерно и упорно шедшего к главной в своей жизни вершине, выигрыш бронзовой медали Гусмана Кыргызбаева - это тот самый случай, который стал счастливым не сам по себе и не взялся из ниоткуда, а является результатом труда множества профессионалов, на протяжении последних нескольких лет выстраивавших пирамиду, на вершине которой засияли эти звезды.

И теперь, по горячим следам лучшей для отечественного дзюдо олимпиады можно сделать выводы о том, в каком направлении стоит двигаться дальше, чтобы планка достижений, поднятая Елдосом и Гусманом, являлась ориентиром для всех, кто собрался связать свою жизнь с этим невероятно красивым видом спорта.

Действующий в Казахстане механизм - от основания до верхушки - стал предметом тщательного анализа работы всех структур, так или иначе причастных к развитию дзюдо в стране. Работа спортивных школ и секций в регионах, областных федераций, как и деятельность республиканской федерации, более-менее соответствовала своему предназначению. Это позволяло периодически выстреливать нашим спортсменам на соревнованиях крупного масштаба.

Так, в 2008 году серебро на олимпиаде в Пекине выиграл Асхат Житкеев. В 2010-м году чемпионом мира стал Максим Раков. На пьедестал почета в разные годы в других международных соревнованиях восходили наши соотечественники. Однако главный показатель профессионализма - стабильность - продолжал оставаться целью, дойти до которой было непросто. Понимание этого и привело к тому, что после переформатирования, позволившего сохранить имеющийся опыт, удалось внести элементы упорядоченности и прозрачности взаимодействия разных структур. Соревнования на самом низовом уровне были подвергнуты реформированию, исключавшему негативный фактор в вопросах определения лучших из лучших. Любое коррупционное проявление подвергалось обструкции и неприятия на всех ступенях, ведущих спортсменов в сборные страны.

Была пересмотрена и методология тренировочного процесса, с учетом таких составляющих как медицинское сопровождение, работа с привлечением психологов, желание учиться у лучших представителей мирового дзюдо. Здесь можно вспомнить о семинарах для тренеров, врачей, судей, с привлечением авторитетных специалистов из-за рубежа, в частности из Франции… и, что немаловажно, осуществление постоянного контроля за качеством работы всех винтиков огромного механизма, который подразумевал коррекцию и выбор действенных методов работы в том или ином направлении. После упорядочения работы федерация дзюдо обеспечивала продуктивную работу на УТС для всех сборных страны, предоставляя им комфортные условия для тренировок, привлекая к работе местных и зарубежных специалистов, приглашая на совместные сборы и проведение спаррингов маститых соперников из других стран. В связи с этим можно вспомнить приезд в Казахстан на учебно-тренировочные сборы легендарного французского спортсмена, 3-кратного Олимпийского чемпиона Тэдди Ринера, который поделился своим богатым опытом с отечественными дзюдоистами.

Говорит вице-президент Федерации дзюдо Республики Казахстан Ержан Зайдинов:

- В первую очередь хотелось бы поздравить всех жителей Казахстана, наших дорогих фанатов и болельщиков с долгожданной золотой медалью Елдоса Сметова и бронзовой медалью Гусмана Кыргызбаева. За каждой завоеванной медалью наших атлетов стоит огромный, кропотливый, ежедневный, титанический труд большого количества людей - личных тренеров, медицинского и тренерского штаба, комплексно-научной группы.

Основной фронт работы федерации дзюдо последних лет был сфокусирован прежде всего на создании максимально комфортных условий для работы большой группы вовлеченных в подготовительный процесс специалистов, и самих спортсменов, защищающих честь Казахстана на крупных международных стартах, а также в построении структурной системы подготовки дзюдоистов, начиная от детско-юношеского сектора до уровня национальной сборной страны, как среди мужчин, так и среди женщин.

В подтверждение правильности выбранного направления можно привести и успех нашей молодежи, которая на проходящем в Берлине Кубке Европы поддержала олимпийский почин своего старшего товарища, заняв весь пьедестал почета в весовой категории до 60 кг, в которой Сметов выиграл "золото" в Париже. Первое место досталось Талгату Орынбасару, второе - Данияру Кулушеву, а третье - Мади Серикову. Мало того, золотую медаль в весовой категории до 73 кг выиграл Адилет Алмат!

А успехи ближайшего резерва в столице Германии являются твердым подтверждением того, что мы можем быть уверены в светлом будущем отечественного дзюдо, и федерация будет лишь наращивать темп в своем развитии и прогресс в этом виде единоборств позволит казахстанцам на равных соперничать с лучшими школами в мире, которые будут вынуждены потесниться и впустить на мировой олимп представителей нашей Родины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144107-olimpiada-v-parizhe-kazahstan-v-elite-mirovogo-dzyudo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie