Олимпиада в Париже: Казахстан – в элите мирового дзюдо

Олимпиада в Париже при любом итоговом раскладе будет вписана в историю казахстанского дзюдо золотыми буквами.

Впечатляющая победа Елдоса Сметова, планомерно и упорно шедшего к главной в своей жизни вершине, выигрыш бронзовой медали Гусмана Кыргызбаева - это тот самый случай, который стал счастливым не сам по себе и не взялся из ниоткуда, а является результатом труда множества профессионалов, на протяжении последних нескольких лет выстраивавших пирамиду, на вершине которой засияли эти звезды.

И теперь, по горячим следам лучшей для отечественного дзюдо олимпиады можно сделать выводы о том, в каком направлении стоит двигаться дальше, чтобы планка достижений, поднятая Елдосом и Гусманом, являлась ориентиром для всех, кто собрался связать свою жизнь с этим невероятно красивым видом спорта.

Действующий в Казахстане механизм - от основания до верхушки - стал предметом тщательного анализа работы всех структур, так или иначе причастных к развитию дзюдо в стране. Работа спортивных школ и секций в регионах, областных федераций, как и деятельность республиканской федерации, более-менее соответствовала своему предназначению. Это позволяло периодически выстреливать нашим спортсменам на соревнованиях крупного масштаба.

Так, в 2008 году серебро на олимпиаде в Пекине выиграл Асхат Житкеев. В 2010-м году чемпионом мира стал Максим Раков. На пьедестал почета в разные годы в других международных соревнованиях восходили наши соотечественники. Однако главный показатель профессионализма - стабильность - продолжал оставаться целью, дойти до которой было непросто. Понимание этого и привело к тому, что после переформатирования, позволившего сохранить имеющийся опыт, удалось внести элементы упорядоченности и прозрачности взаимодействия разных структур. Соревнования на самом низовом уровне были подвергнуты реформированию, исключавшему негативный фактор в вопросах определения лучших из лучших. Любое коррупционное проявление подвергалось обструкции и неприятия на всех ступенях, ведущих спортсменов в сборные страны.

Была пересмотрена и методология тренировочного процесса, с учетом таких составляющих как медицинское сопровождение, работа с привлечением психологов, желание учиться у лучших представителей мирового дзюдо. Здесь можно вспомнить о семинарах для тренеров, врачей, судей, с привлечением авторитетных специалистов из-за рубежа, в частности из Франции… и, что немаловажно, осуществление постоянного контроля за качеством работы всех винтиков огромного механизма, который подразумевал коррекцию и выбор действенных методов работы в том или ином направлении. После упорядочения работы федерация дзюдо обеспечивала продуктивную работу на УТС для всех сборных страны, предоставляя им комфортные условия для тренировок, привлекая к работе местных и зарубежных специалистов, приглашая на совместные сборы и проведение спаррингов маститых соперников из других стран. В связи с этим можно вспомнить приезд в Казахстан на учебно-тренировочные сборы легендарного французского спортсмена, 3-кратного Олимпийского чемпиона Тэдди Ринера, который поделился своим богатым опытом с отечественными дзюдоистами.

Говорит вице-президент Федерации дзюдо Республики Казахстан Ержан Зайдинов:

- В первую очередь хотелось бы поздравить всех жителей Казахстана, наших дорогих фанатов и болельщиков с долгожданной золотой медалью Елдоса Сметова и бронзовой медалью Гусмана Кыргызбаева. За каждой завоеванной медалью наших атлетов стоит огромный, кропотливый, ежедневный, титанический труд большого количества людей - личных тренеров, медицинского и тренерского штаба, комплексно-научной группы.

Основной фронт работы федерации дзюдо последних лет был сфокусирован прежде всего на создании максимально комфортных условий для работы большой группы вовлеченных в подготовительный процесс специалистов, и самих спортсменов, защищающих честь Казахстана на крупных международных стартах, а также в построении структурной системы подготовки дзюдоистов, начиная от детско-юношеского сектора до уровня национальной сборной страны, как среди мужчин, так и среди женщин.

В подтверждение правильности выбранного направления можно привести и успех нашей молодежи, которая на проходящем в Берлине Кубке Европы поддержала олимпийский почин своего старшего товарища, заняв весь пьедестал почета в весовой категории до 60 кг, в которой Сметов выиграл "золото" в Париже. Первое место досталось Талгату Орынбасару, второе - Данияру Кулушеву, а третье - Мади Серикову. Мало того, золотую медаль в весовой категории до 73 кг выиграл Адилет Алмат!

А успехи ближайшего резерва в столице Германии являются твердым подтверждением того, что мы можем быть уверены в светлом будущем отечественного дзюдо, и федерация будет лишь наращивать темп в своем развитии и прогресс в этом виде единоборств позволит казахстанцам на равных соперничать с лучшими школами в мире, которые будут вынуждены потесниться и впустить на мировой олимп представителей нашей Родины.