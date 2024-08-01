Казахстанские лучники завершили свои выступления на Олимпиаде-2024

Представитель мужской команды Казахстана по стрельбе из лука Александр Еременко не смог выйти в стадию 1/16 финала летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В стартовом матче среди одиночек казахстанский спортсмен встретился с 17-летним лучником из Франции Баптистом Аддисом, который ранее уже завоевал серебряную медаль главного старта четырехлетия в командном турнире.

По итогам матча казахстанец уступил со счетом 2:6. При этом в первом сете Еременко оказался сильнее, так как всеми тремя стрелами попал в "десятку".

Таким образом, команда лучников, представлявшая Казахстан на Играх в столице Франции, в полном составе покинула турнир. Ранее в 1/32 финала вылетел Даулеткелди Жанбырбай, также на старте одиночных выступлений проиграл и Ильфат Абдуллин.

В командных соревнованиях казахстанцы выбыли на стадии 1/8 финала, которая также являлась стартовой.

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