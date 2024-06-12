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НОК РК передал костюмы знаменосцев Национальному музею

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костюмы знаменосцев олимпийской сборной на Играх в Токио
костюмы знаменосцев олимпийской сборной на Играх в Токио. Фото: НОК РК

Сегодня, 12 июня, в Астане состоялась тожественная церемония передачи костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в Фонд Национального музея РК, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз НОК РК.

В данных костюмах казахстанскую делегацию на токийской Олимпиаде выводили призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу Камшыбек Кункабаев и одна из самых титулованных спортсменок страны, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова.

Быть знаменосцем казахстанской делегации на открытии Олимпийских игр в Токио было не только гордостью, но и большой ответственностью, ведь мы были лицом страны и все внимание было приковано к нам. 
Наши костюмы произвели грандиозный фурор на Играх в Токио. Болельщики, представители других стран и атлеты были восхищены их красотой и изяществом. Костюмы знаменосцев не только отличались уникальным дизайном с ручной вышивкой, но и глубоким смыслом - каждый узор имеет свое значение.
Прекрасно, что теперь костюмы пополнили фонд Национального музея Казахстана, где каждый сможет прикоснуться к истории участия нашей страны в Олимпийских играх. Накануне празднования Международного Олимпийского дня я бы хотела отметить важность всестороннего развития спорта, чтобы как можно больше людей, в особенности подрастающее поколение, были вовлечены в олимпийское спортивное движение»,- озвучила Рыпакова.

Данное событие стало первым мероприятием в рамках празднования Международного Олимпийского дня.

Отметим, что костюмы знаменосцев были созданы специально по заказу НОК и отличаются исключительной оригинальностью. В работе над их созданием участвовали специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась известный алматинский модельер Виолетта Иванова. 

Ранее, в 2022 году в Лозанне НОК Казахстана передал Олимпийскому музею костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на зимней Олимпиаде Пекин-2022 Абзала Ажгалиева и Екатерины Айдовой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2116365-nok-rk-peredal-kostyumy-znamenoscev-nacionalnomu-muzeyu/

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