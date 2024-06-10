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"Живу мечтой выиграть олимпийское золото": Елдос Сметов рассказал о цели на ОИ-2024

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Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

Двукратный олимпийский призер в дзюдо Елдос Сметов прокомментировал свой следующий старт на Летней Олимпиаде в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на SPORT+.

7 июня Елдос Сметов одержал победу во внутреннем круговом турнире, на котором определился участник национальной команды на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 60 килограммов.

Казалось бы две мои Олимпиады позади, где я выиграл серебро и бронзу, но я до сих пор живу мечтой выиграть олимпийское «золото». И я еду лишь с одной целью, осуществить свою мечту - выиграть Олимпийские игры.
Часто слышу, что я слишком стар. Но я на татами, показываю уровень и могу биться против сильнейших в мире. У меня есть два последователя - Магжан Шамшадин и Нурканат Серикбаев. Оба они выступают на мировых соревнованиях и с честью представляют страну. Я всегда делюсь с ними братской мудростью и искренне радуюсь каждой их победе. В СМИ я вижу, как нас настраивают друг против друга, сопоставляют. Однако мои главные конкуренты ведь из других стран, - заявил Сметов.

Напомним, ранее был объявлен состав сборной по дзюдо на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2115072-zhivu-mechtoy-vyigrat-olimpiyskoe-zoloto-eldos-smetov-rasskazal-o-celi-na-oi-2024/

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