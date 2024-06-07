Казахстанскую спортсменку выбрали амбассадором программы Международного олимпийского комитета

Фристайлистка Жанбота Алдабергенова станет казахстанским амбассадором программы Международного олимпийского комитета (МОК) Believe in Sport, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Вопрос был поднят на очередном заседании Комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, которую возглавляет олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

По итогам голосования Алдабергенову избрали амбассадором программы, призванной предотвратить манипуляции на соревнованиях, влияющие на результаты. Спортсменку, выступающую во фристайл-акробатике, выбрали единогласно.

"Пока меня только посвящают в детали программы, но вместе мы будем стремиться к честному и чистому спорту, то есть предотвращать всевозможные манипуляции, — заявила Алдабергенова. — У многих спортсменов в спортивной карьере бывают ситуации, когда их засуживают, оказывают влияние различными способами на судей. По себе знаю, что это очень больно. Обидно оставаться в шаге от пьедестала или же от финала. У меня такое было дважды на Олимпийских играх.

Поэтому мы будем всегда поддерживать наших спортсменов, помогать им и делать все, что в наших силах, чтобы спорт оставался честным. Радует, что это программа Международного Олимпийского комитета, и они поощряют активное участие атлетов в борьбе с манипуляциями в спорте. Учитывая активность представителей комиссий атлетов от НОК всех стран, верю, что эта программа принесет много пользы и позволит спортсменам быть услышанными".

Алдабергенова — одна из самых титулованных казахстанских фристайлисток. Она несколько раз выигрывала медали этапов Кубка мира. Спортсменка выступала на трех Олимпийских играх, где ее лучшим результатом стало шестое место.

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