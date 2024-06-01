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Казахстанец стал чемпионом этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Опубликовано:

Эдуард Ким
Эдуард Ким: Пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким стал лучшим на этап Кубка мира в Маркеме (Канада), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанец показал наивысший результат турнира в одиночных выступлениях и стал победителем технической программы.

Эдуард Ким за свои выступления получил 204.3900 балла, что и принесло ему первое место. Представитель Италии Филиппо Пелати завоевал серебряную медаль с результатом 198.1749. Замкнул тройку лидеров Кеннет Гаудет из США, он выиграл "бронзу", а его результат составил 180.3716.

Напомним, 18-летний казахстанец завоевал для страны историческую медаль. На чемпионате мира по водным видам спорта в Японской Фукуоке он стал бронзовым призером в артистическом плавании (соло и техническая программа).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2110602-kazahstanec-stal-chempionom-etapa-kubka-mira-po-artisticheskomu-plavaniyu/

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