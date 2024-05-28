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"Подарят квартиру с незаконченным ремонтом": Абужакынова высказалась о призовых на Олимпиаде

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Дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Di Feliciantonio Emanuele / ijf.org

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова в интервью для Meta-ratings.kz поделилась своими ожиданиями от премиальных за потенциально завоеванную награду на Олимпиаде.

Дзюдоистка выступает в весовой категории до 48 килограммов и стабильно занимает призовые места на различных турнирах. 26-летняя казахстанка является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, дважды она завоевывала серебро на азиатских первенствах.

"– Что можете сказать о том, что в случае завоевания медали на Олимпиаде государство подарит вам квартиру и 250 000 долларов?

– Наверное, они подарят квартиру с незаконченным ремонтом (смеется). Если получится завоевать медаль в Париже, то я сама себе куплю квартиру. Моя нынешняя квартира маленькая, поэтому хочется переехать в место побольше. На оставшиеся деньги куплю машину", - заявила спортсменка.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и завершатся 11 августа, на данный момент Казахстан имеет 55 лицензий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2108430-podaryat-kvartiru-s-nezakonchennym-remontom-abuzhakynova-vyskazalas-o-prizovyh-na-olimpiade/

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