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Казахстанка принесла стране 54-ю путевку на Олимпиаду в Париже

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Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина
Екатерина Шабалина: Пресс-служба Казахстанской Федерации триатлона

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина на своей странице в Instagram объявила, что стала обладательницей квоты на участие в Олимпийских играх – 2024, сообщает NUR.KZ.

26-летняя спортсменка стала обладательницей 54-й олимпийской лицензии, которые имеются среди представителей Казахстана.

"В преддверии своего дня рождения я получаю главный подарок…Олимпийская лицензия!

Огромное спасибо всем моим родным и близким, кто верил в меня больше, чем я сама! Ваша поддержка привела меня так далеко… Это была цель всей моей спортивной жизни, и я с открытым сердцем и душой принимаю этот важный и захватывающий для меня этап. Спасибо! Впереди 2 месяца кропотливой подготовки к моему главному спортивному событию. Вперед!", - написала Екатерина.

Напомним, летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля и завершится 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2108136-kazahstanka-prinesla-strane-54-yu-putevku-na-olimpiadu-v-parizhe/

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