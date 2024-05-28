Казахстанка принесла стране 54-ю путевку на Олимпиаду в Париже

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина на своей странице в Instagram объявила, что стала обладательницей квоты на участие в Олимпийских играх – 2024, сообщает NUR.KZ.

26-летняя спортсменка стала обладательницей 54-й олимпийской лицензии, которые имеются среди представителей Казахстана.

"В преддверии своего дня рождения я получаю главный подарок…Олимпийская лицензия!

Огромное спасибо всем моим родным и близким, кто верил в меня больше, чем я сама! Ваша поддержка привела меня так далеко… Это была цель всей моей спортивной жизни, и я с открытым сердцем и душой принимаю этот важный и захватывающий для меня этап. Спасибо! Впереди 2 месяца кропотливой подготовки к моему главному спортивному событию. Вперед!", - написала Екатерина.

Напомним, летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля и завершится 11 августа.

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