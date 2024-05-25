Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская спортсменка принесла стране еще одну олимпийскую лицензию

Опубликовано:

Асем Орынбай
Асем Орынбай. Фото: instagram.com/turizm_sport_ministrligі

Представительница национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай стала обладательницей олимпийской квоты, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Лидер сборной Казахстана Асем Орынбай смогла квалифицироваться на Летние Олимпийские игры в Париже-2024 после обновления мирового рейтинга.

В топ-рейтинге казахстанская спортсменка сохранила за собой лидерство. Тем самым первое место в мировом списке позволило Асем Орынбай стать обладательницей олимпийской квоты.

Отметим, что Асем Орынбай выступает в дисциплине "скит". Ранее, в стендовой стрельбе на Игры пробились другие казахстанские стрелки Эдуард Ещенко и Мария Дмитриенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2106810-kazahstanskaya-sportsmenka-prinesla-strane-eshche-odnu-olimpiyskuyu-licenziyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.