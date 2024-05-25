Казахстанская спортсменка принесла стране еще одну олимпийскую лицензию

Представительница национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай стала обладательницей олимпийской квоты, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Лидер сборной Казахстана Асем Орынбай смогла квалифицироваться на Летние Олимпийские игры в Париже-2024 после обновления мирового рейтинга.

В топ-рейтинге казахстанская спортсменка сохранила за собой лидерство. Тем самым первое место в мировом списке позволило Асем Орынбай стать обладательницей олимпийской квоты.

Отметим, что Асем Орынбай выступает в дисциплине "скит". Ранее, в стендовой стрельбе на Игры пробились другие казахстанские стрелки Эдуард Ещенко и Мария Дмитриенко.

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