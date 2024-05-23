Геннадий Головкин встретился с представителями Международного олимпийского комитета

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провел встречу с руководителями служб и департаментов МОК в швейцарской Лозанне, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На встрече были подняты вопросы о мерах поддержки национальных олимпийских комитетов со стороны МОК, работа службы поддержки атлетов на Олимпийских играх, а также совместные планы по укреплению олимпийского движения в регионе.

Представители программы Олимпийской солидарности обсудили с делегатами НОК актуальные темы трудоустройства спортсменов поле завершения карьеры, актуальные вопросы, касающиеся деятельности Комиссии атлетов, менеджмента в сфере спорта и общего развития национальной спортивной системы.

«Помимо тем развития спорта, предметом обсуждения стала операционная деятельность НОК Казахстана, наши планы, а также возможности, которые предоставляет МОК. В Олимпийском Доме очень воодушевлены положительными изменениями, которые произошли в нашем НОК, мы видим поддержку со стороны наших коллег, что придает нам дополнительный импульс», - заявила генеральный секретарь НОК Казахстана Жанар Утешева.

Напомним, в рамках визита также планируется официальная встреча главы НОК РК Геннадия Головкина с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.