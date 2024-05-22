Геннадий Головкин посетил штаб-квартиру Международного олимпийского комитета

Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин прибыл с официальным визитом в Лозанну (Швейцария), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанская делегация, куда также вошли генеральный секретарь Жанар Утешева и генеральный директор НОК Казахстана Нурлан Ногербек, посетила Олимпийский дом в Лозанне, являющийся штаб-квартирой МОК.
Для представителей НОК Казахстана была продемонстрирована презентация Олимпийского движения, которая затрагивала различные аспекты и особенности современного его развития во всем мире.
В рамках официального визита состоится встреча Геннадия Головкина с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом.
Отметим, что рабочая поездка является важным шагом в укреплении международных спортивных связей и содействии развития Олимпийского движения в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2105076-gennadiy-golovkin-posetil-shtab-kvartiru-mezhdunarodnogo-olimpiyskogo-komiteta/