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Казахстан остался без олимпийских путевок на турнире в Ташкенте

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Сарвиноз Миркадирова
Сарвиноз Миркадирова. Фото: НОК РК

Казахстанка Сарвиноз Миркадирова потерпела поражение в финальном матче олимпийского отбора по настольному теннису среди стран Центральной Азии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Напомним, что путевку на Олимпийские игры – 2024 в Париже получает только победитель отборочного турнира, который сегодня завершился в Ташкенте.

Миркадирова в полуфинале одержала победу над соотечественницей Анастасией Лавровой со счетом 4:3. А в заключительном матче турнира казахстанка встретилась с представительницей Ирана Недой Шахсавари.

Миркадирова уступила в игре за олимпийскую квоту с аналогичным счетом 4:3.

Отметим, что в полуфинале турнира среди мужчин выступил казахстанец Кирилл Герасименко, ранее он вышел из группы с первого места, что позволило ему сразу выйти в стадию 1/2 финала. Однако он уступил иранцу Ниму Аламияну и покинул турнир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2103149-kazahstan-ostalsya-bez-olimpiyskih-putevok-na-turnire-v-tashkente/

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