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Финалистка олимпийского отбора определилась в казахстанском дерби

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Казахстанский игрок в настольный теннис Сарвиноз Миркадирова
Сарвиноз Миркадирова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанка Сарвиноз Миркадирова пробилась в финал олимпийского отборочного турнира по настольному теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка выступает на квалификационных соревнованиях среди представителей стран Центральной Азии, которые принимает Ташкент. В полуфинале она встретилась со своей соотечественницей Анастасией Лавровой.

Казахстанское дерби завершилось победой Миркадировой со счетом 4:3.

В финале турнира она 19 мая сыграет с иранкой Недой Шахсавари. Победительница решающего матча получит лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

В мужской сетке казахстанец Кирилл Герасименко уступил в полуфинале. На этой стадии он потерпел поражение со счетом 2:4 от иранца Нимы Алимиана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2102927-finalistka-olimpiyskogo-otbora-opredelilas-v-kazahstanskom-derbi/

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