Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпиаду-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто выполнила олимпийский норматив и завоевала путевку на ОИ-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступала на легкоатлетических соревнованиях "USATF Los Angeles Grand Prix" в Лос-Анджелесе (США). На данном турнире она заняла третье место в дисциплине на 3000 метров с барьерами. Нора Джеруто зафиксировала результат - 9:22.45. Таким образом, казахстанская бегунья смогла выполнить норматив для участия на Летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

На данный момент, сборная Казахстана по легкой атлетике принесла две лицензии. Ранее, путевку на главные старты четырехлетия завоевала Жанна Мамажанова в марафоне.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. Завершится главное спортивное событие четырехлетия 11 августа. За это время в столице Франции разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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