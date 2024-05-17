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Казахстанский скалолаз вышел в финал турнира олимпийской квалификационной серии в Китае

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Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов
Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов: Пресс-служба НОК РК

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов пробился в финал турнира олимпийской квалификационной серии в Шанхае (Китай), сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Представитель казахстанской команды по спортивному скалолазанию успешно преодолел квалификацию в дисциплине "скорость". Его лучший показатель на данном этапе составил 5, 09 секунды. Маймуратов вышел в финальную стадию на промежуточном седьмом месте.

Турнир в Китае стал первым соревнованием олимпийской квалификационной серии в текущем году. Вторая часть данной серии состоится в Будапеште (столица Венгрии) с 20 по 23 июня.

Отметим, что летние Олимпийские игры – 2024 в Париже стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа. На данный момент казахстанские скалолазы не имеют лицензий на ОИ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2102636-kazahstanskiy-skalolaz-vyshel-v-final-turnira-olimpiyskoy-kvalifikacionnoy-serii-v-kitae/

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