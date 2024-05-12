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Казахстанские борцы упустили последний шанс на олимпийские лицензии

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Нуркожа Кайпанов
Нуркожа Кайпанов. Фото: olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по вольной борьбе не смогла получить лицензии на Олимпиаду-2024 на последнем отборочном турнире, который принял Стамбул, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой дисциплине национальная команда оставалась без путевок в трех весовых категориях. В воскресенье во всех этих дивизионах казахстанцы боролись за последние вакантные лицензии. Для их получения необходимо было выиграть бронзу, а затем одолеть второго обладателя этой медали.

Рахат Калжан в весе до 57 килограммов схватку за награду проиграл. Казахстанца со счетом 8:6 победил китаец Ванхао Зу.

Адлан Аскаров со счетом 3:4 уступил в утешительном раунде категории до 65 килограммов белорусу Нюргуну Скрябину и не смог побороться ни за бронзу, ни за лицензию.

Нуркожа Кайпанов пробился в медальную схватку в весе до 74 килограммов. В противостоянии за бронзу казахстанец проиграл албанцу Чермену Валиеву со счетом 3:4.

Таким образом, в активе национальной команды осталось три лицензии в вольной борьбе. Все их заработали мужчины — Азамат Даулетбеков (до 86 кг), Алишер Ергали (до 97 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).

Еще четыре путевки на Олимпиаду-2024 выиграли казахстанцы в греко-римской борьбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2099141-kazahstanskie-borcy-upustili-posledniy-shans-na-olimpiyskie-licenzii/

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