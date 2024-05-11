Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Геннадий Головкин посетил Генеральную ассамблею Олимпийского совета Азии

Опубликовано:

Геннадий Головкин и Жанар Утешева (генеральный секретарь НОК РК)
Геннадий Головкин и Жанар Утешева (генеральный секретарь НОК РК). Фото: Абдулло Файзуллаев

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин принимает участие в Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Ассамблея проходит в Таиланде с 10-11 мая. Накануне официального мероприятия в Бангкоке состоялись двусторонние встречи руководства Национального олимпийского комитета с членами Исполнительного комитета ОСА. В том числе глава НОК встретился с исполняющим обязанности президента ОСА Раджой Рандхиром Сингхом.  

Функционер поздравил Геннадия Головкина с избранием на пост руководителя олимпийского комитета Казахстана. Он выразил свою поддержку процессу привлечения атлетов к работе в руководстве спортивных организаций, а также отметил, что НОК РК в дальнейшем всегда может рассчитывать на содействие ОСА. 

Отметим, повестка Ассамблеи включает в себя не только заслушивание отчетов различных комитетов организации. В рамках заседания будет принята новая Конституция ОСА, которая была приведена в соответствие с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета (МОК). 

Добавим, что Олимпийский совет Азии - одна из пяти континентальных ассоциаций Национальных олимпийских комитетов, признанных МОК, руководящий орган олимпийского движения в странах Азии, который в настоящее время объединяет 45 государств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2098712-gennadiy-golovkin-posetil-generalnuyu-assambleyu-olimpiyskogo-soveta-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.