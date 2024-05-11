Геннадий Головкин посетил Генеральную ассамблею Олимпийского совета Азии

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин принимает участие в Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Ассамблея проходит в Таиланде с 10-11 мая. Накануне официального мероприятия в Бангкоке состоялись двусторонние встречи руководства Национального олимпийского комитета с членами Исполнительного комитета ОСА. В том числе глава НОК встретился с исполняющим обязанности президента ОСА Раджой Рандхиром Сингхом.

Функционер поздравил Геннадия Головкина с избранием на пост руководителя олимпийского комитета Казахстана. Он выразил свою поддержку процессу привлечения атлетов к работе в руководстве спортивных организаций, а также отметил, что НОК РК в дальнейшем всегда может рассчитывать на содействие ОСА.

Отметим, повестка Ассамблеи включает в себя не только заслушивание отчетов различных комитетов организации. В рамках заседания будет принята новая Конституция ОСА, которая была приведена в соответствие с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета (МОК).

Добавим, что Олимпийский совет Азии - одна из пяти континентальных ассоциаций Национальных олимпийских комитетов, признанных МОК, руководящий орган олимпийского движения в странах Азии, который в настоящее время объединяет 45 государств.

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