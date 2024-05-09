Казахстанский борец проиграл на олимпийском лицензионном турнире в Турции

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Динмухаммед Кошкар уступил на стадии четвертьфинала последнего лицензионного турнира в Стамбуле, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В весовой категории до 67 килограммов Кошкар проиграл грузинскому спортсмену Рамазу Зоидзе. Другой казахстанец Юсуф Мациев, выступающий в весе до 97 килограммов, потерпел поражение в первой же схватке от немца Лукаса Лазогианиса.

Добавим, что квоты в Стамбуле получат те борцы, которые станут финалистами, а также лучшие по итогам схваток между обладателями третьих мест. Таким образом, если обидчики казахстанских борцов выйдут в финал, то есть шанс зацепиться за квоту через утешительный раунд и схватку за третье место.

На данный момент у казахстанских "классиков" четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.