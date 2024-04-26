Сборная Казахстана по фехтованию примет участие в лицензионном турнире

С 27 по 28 апреля в Фуджейре (ОАЭ) пройдет азиатский региональный отборочный турнир по фехтованию, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В соревнованиях в Объединенных арабских эмиратах за путевку на главный старт четырехлетия примут участие спортсмены из 28 стран.
Национальную сборную Казахстана на турнире представят следующие спортсмены:
- Айгерим Сарыбай (сабля)
- Артем Саркисян (сабля)
- Софья Николаичук (шпага)
- Галым Нурымов (рапира)
- Софья Актаева (рапира)
Стоит отметить, что в ОАЭ разыграют по одной путевке на каждый вид оружия. Поэтому для получения квоты на Летние Олимпийские игры-2024 необходимо занять только первое место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2091725-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-primet-uchastie-v-licenzionnom-turnire/