Сборная Казахстана по фехтованию примет участие в лицензионном турнире

С 27 по 28 апреля в Фуджейре (ОАЭ) пройдет азиатский региональный отборочный турнир по фехтованию, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В соревнованиях в Объединенных арабских эмиратах за путевку на главный старт четырехлетия примут участие спортсмены из 28 стран.

Национальную сборную Казахстана на турнире представят следующие спортсмены:

Айгерим Сарыбай (сабля)

Артем Саркисян (сабля)

Софья Николаичук (шпага)

Галым Нурымов (рапира)

Софья Актаева (рапира)

Стоит отметить, что в ОАЭ разыграют по одной путевке на каждый вид оружия. Поэтому для получения квоты на Летние Олимпийские игры-2024 необходимо занять только первое место.

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