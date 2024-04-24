Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отобравшийся на Олимпиаду казахстанский борец заявил, что ждал этого момента 12 лет

Опубликовано:

Казахстанский борец Алимхан Сыздыков
Казахстанский борец Алимхан Сыздыков: Olympic.kz/Sabirov Sali

Казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков прокомментировал завоевание лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сыздыков представит страну в весовой категории до 130 килограммов.

"Я ждал три олимпийских цикла, чтобы получить квоту. Это момент, о котором я мечтал 12 лет. И это не только мой успех, но и всего Казахстана.

В схватке, где решалась моя судьба, я встретился с Романом Ким из Кыргызстана. Я бился с ним пять раз и все противостояния выиграл. Сейчас активно обсуждается момент, когда он дал мне пощечину. Но у меня обиды нет. Там, где спорт, есть эмоции. Я был терпелив и спокоен. Хоть на ковре мы и соперники, но в жизни мы друзья.

Однако в этой схватке и без того было много психологически сложных моментов. Тактически все развивалось не так, как мы планировали. Было сложно адаптироваться к ситуации на ковре.

Я рад, что все закончилось хорошо", - сказал Алимхан.

В решающей схватке отборочного турнира на Олимпиаду казахстанцу удалось одержать победу над представителем Кыргызстана Романом Кимом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2089949-otobravshiysya-na-olimpiadu-kazahstanskiy-borets-zayavil-chto-zhdal-etogo-momenta-12-let/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.