Отобравшийся на Олимпиаду казахстанский борец заявил, что ждал этого момента 12 лет

Казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков прокомментировал завоевание лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сыздыков представит страну в весовой категории до 130 килограммов.

"Я ждал три олимпийских цикла, чтобы получить квоту. Это момент, о котором я мечтал 12 лет. И это не только мой успех, но и всего Казахстана.

В схватке, где решалась моя судьба, я встретился с Романом Ким из Кыргызстана. Я бился с ним пять раз и все противостояния выиграл. Сейчас активно обсуждается момент, когда он дал мне пощечину. Но у меня обиды нет. Там, где спорт, есть эмоции. Я был терпелив и спокоен. Хоть на ковре мы и соперники, но в жизни мы друзья.

Однако в этой схватке и без того было много психологически сложных моментов. Тактически все развивалось не так, как мы планировали. Было сложно адаптироваться к ситуации на ковре.

Я рад, что все закончилось хорошо", - сказал Алимхан.

В решающей схватке отборочного турнира на Олимпиаду казахстанцу удалось одержать победу над представителем Кыргызстана Романом Кимом.

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