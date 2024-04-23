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Казахстан получил первую лицензию на Олимпиаду-2024 в стендовой стрельбе

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Казахстанская девушка-стрелок Мария Дмитриенко
Мария Дмитриенко. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта

Мария Дмитриенко принесла сборной Казахстана первую лицензию на летнюю Олимпиаду-2024 в стендовой стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка добилась успеха на отборочном турнире в Дохе — столице Катара. В заключительный день соревнований в дисциплине "трап" Дмитриенко пробилась в финал через "перестрелку" (до первого промаха).

Четыре участницы решающей стадии ранее уже получили олимпийские лицензии, поэтому казахстанка вне зависимости от итогового результата квалифицировалась на Игры-2024.

Дмитриенко стала первой представительницей республики в стендовой стрельбе, которая попала на Олимпиаду в Париже. Ранее спортсменка участвовала в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, где заняла восьмое место. Также в активе 36-летней казахстанки бронза чемпионата мира (2023 год) и три бронзовые медали Азиатских игр (2018, 2022).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2089787-kazahstan-poluchil-pervuyu-litsenziyu-na-olimpiadu-2024-v-stendovoy-strelbe/

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