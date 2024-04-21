Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан получил новую лицензию на Олимпиаду-2024

Опубликовано:

Казахстанский гребец Владислав Яковлев
Владислав Яковлев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанец Владислав Яковлев стал обладателем путевки на Игры-2024 в академической гребле, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Азиатский отборочный турнир на Олимпиаду в этом виде спорта принимает южнокорейский Чхунджу. Яковлев на соревнованиях успешно выступил в одиночке.

Казахстанец преодолел дистанцию в 2000 метров за 6 минут 59,46 секунды и занял первое место. Вторым финишировал представитель Индонезии, третьим — Индии.

Для 31-летнего Яковлева Олимпиада в Париже станет четвертой в карьере. Ранее он выступал на Играх 2012, 2016 и 2020 годов, не поднимаясь выше 19-го места. На юниорском уровне спортсмен трижды становился чемпионом Азии.

Лицензия Яковлева стала для Казахстана первой в академической гребле на Олимпиаду-2024. Всего представители республики на данный момент получили 43 путевки на Игры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2088437-kazahstan-poluchil-novuyu-litsenziyu-na-olimpiadu-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.