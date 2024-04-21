Казахстан получил новую лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстанец Владислав Яковлев стал обладателем путевки на Игры-2024 в академической гребле, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Азиатский отборочный турнир на Олимпиаду в этом виде спорта принимает южнокорейский Чхунджу. Яковлев на соревнованиях успешно выступил в одиночке.

Казахстанец преодолел дистанцию в 2000 метров за 6 минут 59,46 секунды и занял первое место. Вторым финишировал представитель Индонезии, третьим — Индии.

Для 31-летнего Яковлева Олимпиада в Париже станет четвертой в карьере. Ранее он выступал на Играх 2012, 2016 и 2020 годов, не поднимаясь выше 19-го места. На юниорском уровне спортсмен трижды становился чемпионом Азии.

Лицензия Яковлева стала для Казахстана первой в академической гребле на Олимпиаду-2024. Всего представители республики на данный момент получили 43 путевки на Игры.

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