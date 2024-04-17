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Казахстан получил историческую лицензию на Олимпиаду-2024

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Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин
Дмитрий Панарин. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин стал обладателем путевки на Олимпиаду 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В олимпийском рейтинге атлет занял 31-е место, набрав 25 005 очков. Так как Казахстан при этом вошел в топ-25 командного зачета, Панарин получил лицензию на летние Игры-2024, которые примет Париж.

Достижение костанайца стало историческим для казахстанского спорта. Ранее представители республики не выступали ни в одной дисциплине бадминтона на Олимпийских играх.

Панарину 24 года, он многократно выигрывал международные соревнования. Также бадминтонист выступал на юношеской Олимпиаде 2018 года в Буэнос-Айресе.

На данный момент у Казахстана есть 33 лицензии на Игры-2024 в 13 видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2086628-kazahstan-poluchil-istoricheskuyu-litsenziyu-na-olimpiadu-2024/

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