Казахстан получил историческую лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин стал обладателем путевки на Олимпиаду 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В олимпийском рейтинге атлет занял 31-е место, набрав 25 005 очков. Так как Казахстан при этом вошел в топ-25 командного зачета, Панарин получил лицензию на летние Игры-2024, которые примет Париж.

Достижение костанайца стало историческим для казахстанского спорта. Ранее представители республики не выступали ни в одной дисциплине бадминтона на Олимпийских играх.

Панарину 24 года, он многократно выигрывал международные соревнования. Также бадминтонист выступал на юношеской Олимпиаде 2018 года в Буэнос-Айресе.

На данный момент у Казахстана есть 33 лицензии на Игры-2024 в 13 видах спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.