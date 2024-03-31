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Стало известно, кто представит Казахстан на лицензионном турнире по спортивной гимнастике в Дохе

Опубликовано:

Нариман Курбанов
Нариман Курбанов: Sabirov Sali Olympic.kz

Опубликован состав сборной Казахстана по спортивной гимнастике на этап Кубка мира в катарской столице Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Состав Национальной сборной страны на турнир, где будут разыграны лицензии для участия на Олимпийских играх-2024 в Париже, выглядит следующим образом:

Милад Карими, Дмитрий Патанин, Диас Тойшыбек, Нариман Курбанов, Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская.

Турнир будет проходить с 17 по 20 апреля.

В НОК отмечают, что высокие шансы на завоевание олимпийской путевки имеет Нариман Курбанов, его главным конкурентом является представитель Китайского Тайбэя Ли Чи Кай. Казахстанцу нужно завоевать минимум третье место на турнире, в случае победы соперника.

На данный момент в активе казахстанских гимнастов уже есть одна лицензия. Ее принес Милад Карими благодаря успешному выступлению на мировом первенстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2076306-stalo-izvestno-kto-predstavit-kazahstan-na-litsenzionnom-turnire-po-sportivnoy-gimnastike-v-dohe/

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