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Стартовал конкурс на дизайн формы сборной Казахстана на Олимпиаду-2024

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Логотип Олимпиады 2024 на шарфе
Лого Олимпиады-2024. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Дан старт открытому конкурсу на разработку дизайна формы сборной Казахстана для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НОК РК.

От участников ждут концепции комплектов парадной и спортивной олимпийской формы. Присланные материалы работ будут рассматриваться специальной комиссией, в состав которой войдут представители Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, Национального олимпийского комитета РК, Казахстанского союза спортсменов, средств массовой информации.

Также в оценке дизайнов примут участие именитые атлеты, в том числе Елдос Сметов, Серик Сапиев, Азамат Даулетбеков, Жамиля Бакбергенова, Ольга Рыпакова, Абиба Абужакынова, Анна Алябьева, Нурбек Оралбай, Нурсултан Турсынов. Председателем комиссии стал глава Дирекции развития спорта Ерлан Естек.

Конкурс рассчитан на два этапа. Победитель каждого из них будет определен на заседании комиссии.

  1. Прием и рассмотрение комиссией заявок и материалов (с 20:00 часов 28 февраля до 18:30 часов 10 марта 2024 года);
  2. Подведение итогов, определение и объявление победителя конкурса (13-15 марта 2024 года).

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2063592-startoval-konkurs-na-dizayn-formy-sbornoy-kazahstana-na-olimpiadu-2024/

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