Победителей и призеров Юношеской Олимпиады наградили благодарственными письмами

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов вручил благодарственные письма от имени Главы государства победителям и призерам IV зимних юношеских Олимпийских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Правительства UKIMET.

Глава Правительства зачитал письмо от Президента РК Касым-Жомарта Токаева и поздравил юных спортсменов с достигнутыми результатами. Он также отметил, что завоеванное золото – первое для Казахстана в истории зимних Олимпийских игр среди молодежи. По общему медальному зачету республика заняла 20-е место среди 78 стран мира.

«Спорт – это важный фактор повышения престижа страны, укрепления веры людей в силу и растущий потенциал государства. Казахстанцы гордятся вашими победами. Искренне убежден, что за такими целеустремленными молодыми спортсменами как вы – будущее нашей страны. Отдельной благодарности заслуживают наставники и тренеры, которые поддерживали вас на пути. Сегодняшний успех – это серьезная заявка на будущие олимпийские достижения», — сказал Олжас Бектенов.

Отметим, благодарственные письма получили победитель IV зимних юношеских Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Илья Мизерных и тренер Кайрат Биекенов.

Также отмечены бронзовые призеры в хоккее с шайбой: Арсений Кучковский, Никита Кулаков, Темирлан Айболулы, Матвей Решетько, Расул Турсынов, Жахангер Тлеухан, Таир Бигаринов, Егор Кравченко, Роман Мичуров, Адильхан Саттар, Ануар Ахметжанов и тренер Рамазан Кайдаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.