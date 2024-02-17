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Победителей и призеров Юношеской Олимпиады наградили благодарственными письмами

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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и победители и призеры Юношеской Олимпиады
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и победители и призеры Юношеской Олимпиады. Фото: телеграмм-канал UKIMET

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов вручил благодарственные письма от имени Главы государства победителям и призерам IV зимних юношеских Олимпийских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Правительства UKIMET.

Глава Правительства зачитал письмо от Президента РК Касым-Жомарта Токаева и поздравил юных спортсменов с достигнутыми результатами. Он также отметил, что завоеванное золото – первое для Казахстана в истории зимних Олимпийских игр среди молодежи. По общему медальному зачету республика заняла 20-е место среди 78 стран мира.

«Спорт – это важный фактор повышения престижа страны, укрепления веры людей в силу и растущий потенциал государства. Казахстанцы гордятся вашими победами. Искренне убежден, что за такими целеустремленными молодыми спортсменами как вы – будущее нашей страны. Отдельной благодарности заслуживают наставники и тренеры, которые поддерживали вас на пути. Сегодняшний успех – это серьезная заявка на будущие олимпийские достижения», — сказал Олжас Бектенов.

Отметим, благодарственные письма получили победитель IV зимних юношеских Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Илья Мизерных и тренер Кайрат Биекенов.

Также отмечены бронзовые призеры в хоккее с шайбой: Арсений Кучковский, Никита Кулаков, Темирлан Айболулы, Матвей Решетько, Расул Турсынов, Жахангер Тлеухан, Таир Бигаринов, Егор Кравченко, Роман Мичуров, Адильхан Саттар, Ануар Ахметжанов и тренер Рамазан Кайдаров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2061517-pobediteley-i-prizerov-yunosheskoy-olimpiady-nagradili-blagodarstvennymi-pismami/

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