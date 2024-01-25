Историческая медаль: как отмечала победу юношеская сборная Казахстана по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею в матче за третье место обыграла Австрию и стала бронзовым призером зимней Олимпиады в Канвоне, передает NUR.KZ.
В первые секунды после финальной сирены юные хоккеисты осознали, что добились исторического достижения в истории казахстанского хоккея - завоевали бронзовые медали Олимпиады.
Радость на лицах от победного матча не скрыть даже за шлемом.
Связка вратаря и полевых игроков всегда приводит к успеху.
Для юных хоккеистов это первое большое достижение на мировой арене.
В самом матче Казахстан - Австрия кипели нешуточные страсти.
Болельщики также не остались в стороне и активно поддерживали своих любимчиков на трибунах.
Хоккеисты принесли в копилку сборной Казахстана третью медаль.
Уже завтра юношеская сборная Казахстана по хоккею вернется со своим трофеем в Астану.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2057460-istoricheskaya-medal-kak-otmechala-pobedu-yunosheskaya-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu/