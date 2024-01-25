Историческая медаль: как отмечала победу юношеская сборная Казахстана по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею в матче за третье место обыграла Австрию и стала бронзовым призером зимней Олимпиады в Канвоне, передает NUR.KZ.

В первые секунды после финальной сирены юные хоккеисты осознали, что добились исторического достижения в истории казахстанского хоккея - завоевали бронзовые медали Олимпиады.

Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Нургали Жумагазы

Радость на лицах от победного матча не скрыть даже за шлемом.

Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Нургали Жумагазы

Связка вратаря и полевых игроков всегда приводит к успеху.

Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Нургали Жумагазы

Для юных хоккеистов это первое большое достижение на мировой арене.

Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Нургали Жумагазы

В самом матче Казахстан - Австрия кипели нешуточные страсти.

Матч Казахстан - Австрия. Фото: Нургали Жумагазы

Болельщики также не остались в стороне и активно поддерживали своих любимчиков на трибунах.

Казахстанские болельщики на матче Казахстан - Австрия. Фото: Нургали Жумагазы

Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Нургали Жумагазы

Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Нургали Жумагазы

Хоккеисты принесли в копилку сборной Казахстана третью медаль.

Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Нургали Жумагазы

Уже завтра юношеская сборная Казахстана по хоккею вернется со своим трофеем в Астану.

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