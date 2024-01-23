Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сборная Казахстана примет участие в Сурдлимпийских играх

Опубликовано:

Сборная Казахстана на прошлых Сурдлимпийских играх
Сборная Казахстана на прошлых Сурдлимпийских играх. Фото: Пресс-служба паралимпийского комитета Казахстана

Казахстанские спортсмены начали подготовку к зимним Сурдлимпийским играм, которые пройдут в марте в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета.

Эти игры станут 20-ыми и пройдут со 2 по 12 марта в турецком городе Эрзурум. На этой Сурдлимпиаде примут участие 400 спортсменов из 25 стран. Сборная Казахстана представлена 22 спортсменами в следующих видах спорта: лыжные гонки, сноуборд и шахматы.

"Для меня это первый опыт участия в масштабных соревнованиях, и конечно же, ощущаю волнение. Главная моя цель - успешное выступление на этих играх, где меня ожидают сильнейшие соперники из 25 стран. ради достижения этой цели я тренируюсь дважды в день по два часа. Уверена в своих силах и готова приложить все усилия для достижения успеха", - отмечает чемпионка Казахстана по лыжным гонкам Анастасия Соловьева.

Сурдлимпийские игры - это мультиспортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года для спортсменов с нарушением слуха. Для того, чтобы отобраться на Сурдлимпиаду у спортсменов должна быть потеря слуха не менее 55 дБ в их "лучшем ухе". Участники не могут использовать слуховые аппараты, чтобы поставить всех спортсменов на один уровень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2057140-sbornaya-kazahstana-primet-uchastie-v-surdlimpiyskih-igrah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.