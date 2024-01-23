Сборная Казахстана примет участие в Сурдлимпийских играх

Казахстанские спортсмены начали подготовку к зимним Сурдлимпийским играм, которые пройдут в марте в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета.

Эти игры станут 20-ыми и пройдут со 2 по 12 марта в турецком городе Эрзурум. На этой Сурдлимпиаде примут участие 400 спортсменов из 25 стран. Сборная Казахстана представлена 22 спортсменами в следующих видах спорта: лыжные гонки, сноуборд и шахматы.

"Для меня это первый опыт участия в масштабных соревнованиях, и конечно же, ощущаю волнение. Главная моя цель - успешное выступление на этих играх, где меня ожидают сильнейшие соперники из 25 стран. ради достижения этой цели я тренируюсь дважды в день по два часа. Уверена в своих силах и готова приложить все усилия для достижения успеха", - отмечает чемпионка Казахстана по лыжным гонкам Анастасия Соловьева.

Сурдлимпийские игры - это мультиспортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года для спортсменов с нарушением слуха. Для того, чтобы отобраться на Сурдлимпиаду у спортсменов должна быть потеря слуха не менее 55 дБ в их "лучшем ухе". Участники не могут использовать слуховые аппараты, чтобы поставить всех спортсменов на один уровень.

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