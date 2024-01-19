В Южной Корее прошла церемония открытия зимних юношеских олимпийских игр (фото)

В южно-корейском Канвоне официально стартовали четвертые зимние олимпийские игры среди юношей. Сборная Казахстана приняла участие в параде стран на церемонии открытия, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Церемония открытия сопровождалась красочным представлением, которая прошла в присутствие 8 тысяч зрителей на ледовой арене Каннын Овал (Gangneung Oval).
К участникам игр обратился президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который пожелал успехов юным спортсменам.
Для участия в юношеских Олимпийских играх приехало более 1800 участников в возрасте от 14 до 17 лет из 78 страны мира. Юношеская олимпийская сборная Казахстана представлена 42 спортсменами.
Участников церемонии открытия ждало также культурное представление.
В программе соревнований, которые продлятся до 1 февраля, юные спортсмены разыграют 81 комплект наград в семи видах спорта (15 дисциплин). Казахстанцы будут бороться за медали в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле параллельном могуле, горнолыжном спорте, кёрлинге и хоккее.
Первыми на старт, завтра, 20 января выходят биатлонисты в индивидуальной гонке, шорт-трекисты на дистанции 1500м, команда по прыжкам на лыжах с трамплина в индивидуальных прыжках и хоккеисты, которые сыграют первый квалификационный матч с командой Польши.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2056500-v-yuzhnoy-koree-proshla-tseremoniya-otkrytiya-zimnih-yunosheskih-olimpiyskih-igr/