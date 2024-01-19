В Южной Корее прошла церемония открытия зимних юношеских олимпийских игр (фото)

В южно-корейском Канвоне официально стартовали четвертые зимние олимпийские игры среди юношей. Сборная Казахстана приняла участие в параде стран на церемонии открытия, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Церемония открытия сопровождалась красочным представлением, которая прошла в присутствие 8 тысяч зрителей на ледовой арене Каннын Овал (Gangneung Oval).

Сборная Казахстана на церемонии открытия. Фото: НОК

К участникам игр обратился президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который пожелал успехов юным спортсменам.

Томас Бах - президент МОК. Фото: НОК

Для участия в юношеских Олимпийских играх приехало более 1800 участников в возрасте от 14 до 17 лет из 78 страны мира. Юношеская олимпийская сборная Казахстана представлена 42 спортсменами.

Сборная Казахстана в параде стран на церемонии открытия зимних юношеских олимпийских игр. Фото: НОК

Участников церемонии открытия ждало также культурное представление.

Церемония открытия юношеских олимпийских игр в Канвоне. Фото: НОК

В программе соревнований, которые продлятся до 1 февраля, юные спортсмены разыграют 81 комплект наград в семи видах спорта (15 дисциплин). Казахстанцы будут бороться за медали в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле параллельном могуле, горнолыжном спорте, кёрлинге и хоккее.

Юношеская олимпийская сборная Казахстана. Фото: НОК

Первыми на старт, завтра, 20 января выходят биатлонисты в индивидуальной гонке, шорт-трекисты на дистанции 1500м, команда по прыжкам на лыжах с трамплина в индивидуальных прыжках и хоккеисты, которые сыграют первый квалификационный матч с командой Польши.

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