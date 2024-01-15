В столице прошла церемония передачи флага участникам зимней юношеской Олимпиады

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев официально передал флаг знаменосцам юношеской олимпийской сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МТиС РК.

В Астане состоялись торжественные проводы спортсменов на IV зимние Юношеские Олимпийские игры в Республику Корея. Соревнования пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года в городе Каннын, провинции Канвон.

В ходе церемонии прошло торжественное вручение флага Республики Казахстан знаменосцам. Символ нашей страны на церемонии открытия пронесут кандидат в мастера спорта по шорт-треку, чемпион страны Ерасыл Шынгысхан и мастер спорта РК по конькобежному спорту, также чемпионка страны Кристина Шумакова.

"Спортсмены Казахстана за годы Независимости на всех юношеских Олимпийских играх выиграли 29 медалей, из них 5 в зимних играх. У нас есть отличные традиции и успехи в зимних видах спорта. Много выдающихся спортсменов представляли Казахстан на зимних международных стартах. Среди них - лыжник Владимир Смирнов, конькобежка Людмила Прокашева, биатлонистка Елена Хрусталева, фигуристы Денис Тен и Елизабет Турсынбаевой. Полученный опыт в этих Играх, несомненно, пригодится в будущем, ведь именно Вы являетесь резервом национальных сборных команд Казахстана", - заявил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Юношеская сборная Казахстана в составе 42 человек планирует принять участие в 5 видах спорта (биатлон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, прыжки с трамплина, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, фристайл могул и хоккей с шайбой), где будут разыгрываться 55 комплектов медалей.

Церемония открытия юношеских Олимпийских игр состоится 19 января 2024 года в регионе Каннын, на спортивном объекте "Gangneuung Oval", где пройдут соревнования по конькобежному спорту.

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