Великобритания подаст заявку на проведение Олимпиады 2036 года

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Мэр Лондона Садик Хан заявил о том, что руководство города готовит подать заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году, сообщает Sky Sport.

Хан заявил, что хочет показать Международному олимпийскому комитету и всему миру что крупное спортивное мероприятие может быть проведено без вреда экологии.

"Мы работаем над планом по возвращению Олимпийских игр в Лондон.

За последние несколько дней мы столкнулась с последствиями изменения климата в связи с жарой и пожарами.

Что нам нужно, так это убедиться, что будущие Игры будут экологичными. Мы работаем над планом, чтобы провести самую экологичную Олимпиаду", – заявил Хан.

Напомним, что в Лондоне прошла Олимпиада в 2012 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1979899-velikobritaniya-podast-zayavku-na-provedenie-olimpiady-2036-goda/