На Олимпиаде-2026 будет четыре новых дисциплины

Көрнекі фото: pixabay.com

Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) одобрил включение четырех новых дисциплин в программу Олимпиады-2026, сообщает Р-Спорт.

Члены FIS проголосовали за включение в программу Игр-2026 парного могула, смешанных командных соревнований по ски-кроссу, смешанного командного параллельного слалома (сноуборд) и женского лыжного двоеборья.

Для включения в олимпийскую программу предложенные дисциплины должны быть одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК).

Напомним, что Олимпиада-2022 прошла в Китае в городе Пекин. Наши спортсмены не смогли занять призовые места.

Отметим, что Олимпиада-2026 в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. Зимние Олимпийские игры уже проходили в Италии в этом веке в 2006 году.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1971228-na-olimpiade-2026-budet-chetyre-novyh-distsipliny/