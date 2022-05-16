В России и Беларуси не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов из-за ситуации в Украине

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На территории России и Беларуси не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов из-за ситуации в Украине, сообщает официальный сайт Международного Олимпийского комитета.

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Россия и Беларусь не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета. Тендерные документы принимались до 25 апреля.

В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и организаторам соревнований с рекомендацией не разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1969561-v-rossii-i-belarusi-ne-pokazhut-olimpiady-2026-i-2028-godov-iz-za-situatsii-v-ukraine/