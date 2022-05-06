Медаль Казахстану принес сурдлимпиец, которого заменили на слышащего спортсмена

Айдос Тугелбаев. Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

На Сурдлимпийских играх в Бразилии состоялись командные соревнования по дзюдо. Айдос Тугелбаев победил иранского спортсмена Аллахкарими Хоссейна, который накануне стал серебряным призером в категории 90 кг в этой же Сурдлимпиаде, сообщается на официальном сайте Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Среди мужчин на соревнованиях честь Казахстана защищали Айдос Тугелбаев, Шаяхмет Канапьянов, Адильбек Нурмухамедов, Асхат Адамбаев, Ермек Жанибекулы и Сабиржан Хапизов.

Отмечается, что ранее в индивидуальном зачете на старт в весовой категории 81 кг должен был выйти Айдос Тугелбаев. Однако Национальный Сурдлимпийский комитет выдвинул спортсмена Еркебулана Канафина, который не участвовал в отборочных соревнованиях.

Сегодня в командных состязаниях "стенка на стенку" по дзюдо Айдос Тугелбаев за явным преимуществом победил иранского спортсмена Аллахкарими Хоссейна.

Победа Айдоса вывела спортсменов из Казахстана на третье место в общекомандном зачете.

Казахстаснкие сурдлимпийцы. Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

"Я долго готовился к этим соревнованиям, приложил много усилий. Моей мечтой было стать чемпионом Сурдлимпийских игр в своем весе (до 81 кг) и чтобы на мировой арене играл гимн Казахстана! Но из-за несправедливого отношения Сурдлимпийского комитета я не смог выйти на соревнования в своем весе и показать, на что способен.

Тем не менее, в командном турнире я доказал свою силу, обыграв одного из главных фаворитов. Я хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые поддерживают меня", - прокомментировал свое выступление Айдос.

В соревнованиях среди девушек, как сообщили в комитете, в тройке лидеров оказались Дина Иржанова, Фериде Караоглы, Эвелина Егембердиева, Ляззат Бахтиярова, Асель Максутова и Анна Краморова.

Наши соотечественницы завоевали бронзовые медали, на втором месте спортсмены из Кореи, а на первом - из Украины.

Днем ранее в Минкультуры и спорта РК заявили, что планируют подать иск в суд на Национальный Сурдлимпийский комитет из-за выступления в Бразилии дзюдоиста Еркебулана Канафина. По информации ведомства, спортсмен не является лицом с ограниченными физическими возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1968433-medal-kazahstanu-prines-surdlimpiets-kotorogo-zamenili-na-slyshaschego-sportsmena/