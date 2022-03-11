Звезда ОИ-2022 Ютта Лердам пропустит остаток сезона из-за коронавируса

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Серебряная призерка Олимпийских игр-2022 в Пекине нидерландская конькобежка Ютта Лердам заразилась коронавирусом, передает NUR.KZ.

Об этом одна из звезд прошедшей Олимпиады-2022 сообщила на своей странице в Instagram.

"Ковид. Я так осторожничала два года, но он настиг меня под конец сезона. Так что пока мне не до финала чемпионата мира. Так хотела закончить сезона на "ура"... Но я должна принять это и смотреть, как соревнуются другие девушки" - написала Лердам.

Отметим, что конькобежка Ютта является чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой мира среди юниоров. На Олимпиаде в Пекине Лердам завоевала серебро на дистанции 1000 метров.

Ютта Лердам - одна из самых популярных нидерландских спортсменок. На ее страницу в Instagram подписаны 2.5 млн пользователей. Также 23-летнюю Ютту часто называют секс-символом конькобежного спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1960235-zvezda-oi-2022-yutta-lerdam-propustit-ostatok-sezona-iz-za-koronavirusa/