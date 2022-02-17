Государство больше не будет платить НОК за подготовку олимпийских спортсменов в Казахстане

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В Комитете по делам спорта и физической культуры заявили о расторжении договора с Национальным олимпийским комитетом Казахстана.

Как пишет Sputnik Казахстан, ведомство перестанет оплачивать НОК подготовку олимпийских спортсменов. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Комитета по делам спорта и физической культуры.

Подчеркивается, что решение о расторжении договора было принято по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Документ подписал глава Комитета по делам спорта и физической культуры Самат Ергалиев, после чего его направили в НОК.

В тексте заявления отмечается, что до даты расторжения договора комитет возместит НОК расходы по фонду оплаты труда (в том числе оплату по контракту), аренде офисов и склада, банковские услуги, сервисные услуги федерации, выездные мероприятия.

Это расходы, принятые согласно спортивному и финансовому календарю за январь-март текущего года.

"Остальные расходы приниматься к финансированию не будут", – говорится в документе.

Издание сообщает, что на сегодняшний день комитет перечислил НОК аванс в размере 800 млн тенге согласно договору. Остальные расходы возместят после получения акта выполненных работ.

Исходя из этого следует, что с 1 апреля НОК перестанет управлять государственными средствами, выделяемыми на спорт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956637-gosudarstvo-bolshe-ne-budet-platit-nok-za-podgotovku-olimpiyskih-sportsmenov-v-kazahstane/