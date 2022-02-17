В десятку не попали: как выступили казахстанские спортсмены на ОИ-2022 17 февраля

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

17 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанские спортсмены состязались в одном виде спорта, передает NUR.KZ.

В конькобежном спорте на дистанции 1000 метров у женщин выступили казахстанки Надежда Морозова и Екатерина Айдова.

К сожалению, нашим девушкам не удалось побороться за медали: Надежда (1:15.69) показала 11-й результат, Айдова (1:16.70) - 19-й.

Золотую медаль на этой дистанции завоевала японка Михо Такаги, установившая олимпийский рекорд (1:13.19).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956621-v-desyatku-ne-popali-kak-vystupili-kazahstanskie-sportsmeny-na-oi-2022-17-fevralya/