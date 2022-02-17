Стал известен состав команды Казахстана на Паралимпиаду-2022

Пара биатлон. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Определился состав команды Казахстана на зимние Паралимпийские игры в Пекине, передает пресс-служба Паралимпийского комитета Казахстана.

В состав национальной паралимпийской сборной вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.

Наши паралимпийцы будут выступать по двум видам спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон.

"В этом году ситуация с COVID-19 помешала полноценному участию наших спортсменов по зимним паралимпийским видам спорта в Паралимпиаде. Во время подготовки к получению лицензий некоторым спортсменам не удалось пройти квалификационные раунды паралимпийского цикла. Изначально планировалось большее количество спортсменов. Но сейчас наша сборная едет не в полном составе.

Наши паралимпийцы проделали огромную работу на пути к зимним играм. В любом случае само участие в паралимпиаде уже большое достижение. У наших ребят есть огромный потенциал, стремление к победе и непоколебимая вера в свои силы" - заявил президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев.

Отметим, что XIII зимние Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 13 марта в Пекине, в нем примут участие более 700 спортсменов из 50 стран мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956596-stal-izvesten-sostav-komandy-kazahstana-na-paralimpiadu-2022/