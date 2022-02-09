ОИ-2022: Ольга Тихонова не сумела пройти квалификацию на дистанции 1000 метров

Ольга Тихонова. Фото: instagram.com/tikhonova.kz/

Казахстанская шорт-трекиcтка Ольга Тихонова не сумела преодолеть квалификацию на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Ольга Тихонова заняла третье место (1:56.43) в своем квартете, уступив место в полуфинале японке Сумире Кикуши (1:30.15) и итальянке Арианне Фонтана (1:30.06).

Напомним, что ранее на дистанции 1500 метров у мужчин в полуфинал пробился казахстанец Адиль Галиахметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955396-oi-2022-olga-tihonova-ne-sumela-proyti-kvalifikatsiyu-na-distantsii-1000-metrov/