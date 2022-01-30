ОИ-2022: казахстанские могулисты приступили к тренировкам

Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Команда Казахстана по фристайл-могулу приступила к предолимпийским тренировкам в Китае, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Отметим, что могулисты проживают и тренируются в Чжанцзякоу, который является третьим и самым дальним кластером на олимпийской карте.

Нашу страну в этом виде спорта на Олимпиаде-2022 представят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

"Команда сегодня приступила к тренировкам. Здесь холодно, сильный снегопад и ветер. Сегодня был первый день тренировок у наших спортсменов, они только "пристреливаются" и осваиваются. Поэтому сегодня много не катались, смотрели трассу. Трасса сложная. Будем просматривать видео и анализировать. После - каждый спортсмен выберет свою линию спуска" - заявила главный тренер команды Елена Круглыхина.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953718-oi-2022-kazahstanskie-mogulisty-pristupili-k-trenirovkam/