Китай на Олимпиаде-2022 будет использовать роботов для борьбы с COVID-19 (видео)

Робот для профилактики распространения коронавируса. Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Китай заявил об использовании роботов для профилактики заболеваемости коронавирусом на зимних Олимпийских играх в 2022 году, сообщает insidethegames.biz.

Испытание роботов пройдет во время хоккейного матча. Планируется задействовать 30 роботов, чтобы помочь организовать мероприятие.

В испытаниях участвуют два робота.

"Он распределяет распыленный туман дезинфицирующего средства через верхний вентилятор и может стерилизовать площадь в 36 квадратных метров за одну минуту. Одна зарядка может покрыть 1 000 квадратных метров", -.сообщили разработчики роботов о функциях первого робота.

Другой робот по имени Маленький Белый, может распознать, когда кто-то не носит маску. Он подойдет к человеку и посоветует надеть ее.

На "голове" у него также есть устройство для бесконтактной дезинфекции рук.

Утверждается, что робот может выполнять работу трех-четырех добровольцев.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1939835-kitay-na-olimpiade-2022-budet-ispolzovat-robotov-dlya-borby-s-covid-19-video/