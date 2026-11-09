"Не верьте фейкам": в команде Шавката Рахмонова рассказали о его состоянии

Команда казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Dar Pro Team рассказала о состоянии спортсмена - болельщиков призвали не доверять фейкам в Сети, передает NUR.KZ.

"У Шавката Рахмонова все хорошо, все идет по плану! Не верьте фейковой информации в интернете", - обратились в команде Dar Pro Team.

Также представители команды сделали репост публикации Шавката из соцсети Х.

"Еще одна неделя тяжелых тренировок завершена. С каждым днем я становлюсь сильнее", - заявлял спортсмен.

Напомним, недавно врач спортивной медицины Ролан Чанышев сообщил о встрече с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым и рассказал о здоровье спортсмена.

Также стало известно, что UFC ввел временный пояс в дивизионе Рахмонова. Временный титул оспорят бразилец Карлос Пратес и эквадорец Майкл Моралес. Полноценным титулом в полусреднем весе владеет россиянин Ислам Махачев, который не сможет выступить в январе. В связи с этим было принято решение о введении "времянки".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.