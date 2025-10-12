jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Оливейра досрочно победил Гамрота и обновил рекорды UFC

      Опубликовано:

      Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра
      Чарльз Оливейра. Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

      Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра досрочно победил поляка Матеуша Гамрота на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.

      Противостояние спортсменов возглавило шоу в Рио-де-Жанейро. Перед боем Оливейра занимал четвертое место в рейтинге легкого дивизиона UFC (до 70,3 кг), Гамрот — восьмое.

      Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Оливейра владел преимуществом в партере и во второй пятиминутке выполнил успешный болевой прием на челюсть. Гамрот просигнализировал о сдаче, и рефери остановил бой.

      35-летний бразилец обновил собственные рекорды UFC по количеству досрочных побед (21) и побед сабмишенами (17). Он закрыл проигрыш в титульном поединке от грузина Илии Топурии. Всего в профессиональных ММА Оливейра одержал 36 побед при 11 поражениях и одном бое без результата.

      Гамрот проиграл в четвертый раз за карьеру и впервые досрочно. В активе 34-летнего поляка осталось 25 побед при одном поединке без результата.

      В соглавном событии турнира UFC в Рио-де-Жанейро бразилец Дейвезон Фигередо по итогам трех раундов раздельным решением судей одолел американца Монтела Джексона (28:29, 29:28, 29:28). Перед боем они занимали шестое и 15-е места в рейтинге легчайшего дивизиона (до 61,2 кг) соответственно.

      Победа позволила 37-летнему Фигередо прервать серию из двух проигрышей. Теперь в активе бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе 25 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

      У Джексона прервалась серия из шести выигранных боев. Всего на счету 33-летнего американца 15 побед при трех поражениях.

      Напомним, также в Рио-де-Жанейро выступила россиянка Ирина Алексеева, которая родилась и до 14 лет жила в Атырауской области Казахстана. На турнире она потерпела третье подряд поражение.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

