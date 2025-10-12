Уроженку Казахстана избили и "задушили" на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ирина Алексеева потерпела очередное поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила в предварительном карде турнира в Рио-де-Жанейро. Ее соперницей была бразильянка Биа Мескита — десятикратная чемпионка мира по бразильскому джу-джитсу и одна из самых известных представительниц этого вида спорта.

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В первом отрезке Мескита после успешного тейкдауна доминировала в партере и нанесла Алексеевой значительный урон. Во втором раунде бразильянке удалось развить преимущество и провести удушающий прием. Россиянка постучала, сигнализируя о сдаче.

35-летняя Алексеева проиграла в третий раз подряд и теперь с высокой вероятностью покинет UFC. Всего на ее счету пять побед при четырех поражениях в ММА. Добавим, что спортсменка родилась и до 14 лет жила в Атырауской области, после чего переехала в Россию.

Что касается Мескиты, то это был ее дебютный бой в UFC. В профессиональных ММА 34-летняя бразильянка выиграла все шесть поединков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.